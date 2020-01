RTV Basel holt Rückraumspieler

Der Slowene Aleksander Spende (26) soll die Basler im Hinblick auf die Rückrunde unterstützen und mithelfen, die sportlich schwierige Situation bei den Realturnern zu meistern: Der Ligaerhalt soll gesichert werden. Der medizinische Test stehe zwar nach RTV-Präsident Alex Ebi noch aus. Man sei aufseiten der Basler aber zuversichtlich, dass dieser erfolgreich absolviert werde.

Nach den beiden Zugängen Srdjan Predragovic und Jonas Dell aus der Bundesliga, welche der RTV kurz vor Jahreswechsel tätigte, ist Spende bereits der dritte ausländische Profispieler, den die Basler sich innert weniger Wochen ans Rheinknie holen. Und wie die beiden Akteure aus der höchsten deutschen Liga darf auch der Slowene als veritable Verstärkung bezeichnet werden.

Internationale Erfahrung

Der 26-Jährige hat bereits in der Champions League Erfahrung gesammelt, sowohl bei seinem letzten Arbeitgeber HC PPD Zagreb als auch beim nordmazedonischen Verein HC Metalurg, wo er vor seinem Engagement in Kroatiens Hauptstadt beschäftigt gewesen war. Davor war er hauptsächlich für Vereine in seinem Heimatland aufgelaufen. Finanziert wird Spende, wie die beiden anderen Transfers auch, mit externen Geldern, wie Präsident Ebi auf Nachfrage sagt.

Neben dem Verbleib in der NLA soll Spende auch mithelfen, einen zielführenden Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Beim RTV sind nach wie vor viele Spieler verletzt oder angeschlagen, was die Durchführung von Trainingseinheiten erschwert, wie Ebi bestätigt: «Einige Spieler sind wieder auf dem Weg der Besserung, es wird aber noch dauern, bis sie wieder in Form sind.»

Nach dem Wechsel von Predragovic und Dell hatten die Basler verlauten lassen, dass die zu Beginn der Saison propagierte Philosophie eingehalten werden solle. Diese sieht vor, dass junge Handballer gefördert werden. Davon dürfte der RTV auch mit der Verpflichtung von Spende nicht abweichen. Denn das Argument von vor wenigen Wochen ist noch immer das gleiche: Damit junge Spieler beim RTV bleiben, die gefördert werden können, muss der Verein ihnen die Perspektive bieten können, in der NLA zu spielen.