Auch das noch beim FCB: Minusrekord und Einnahmeverlust

Über Sinn und Unsinn der Digitalisierung lässt sich in Zeiten, in denen man die Entschleunigung des Menschen hat erfinden müssen, gewiss trefflich philosophieren.

Wie viel jedoch inzwischen von funktionierenden IT-Systemen abhängt, das erfährt man immer dann, wenn diese Systeme nicht funktionieren. Zum Beispiel beim FC Basel, an diesem Wochenende: Auf der Suche nach dem Wurm im rotblauen Computer-Apfel sind am Samstag aus Sicherheitsgründen sämtliche Systeme heruntergefahren worden. Das bedeutet Verschiedenes. Etwa, dass Eintrittskarten für das Xamax-Spiel nur noch am Kassenhäuschen und gegen Barbezahlung erworben werden konnten. Oder aber auch, dass die Fanshops geschlossen blieben und Fanartikel am Match nur noch mit mobilen Fanwagen feilgeboten werden konnten. Und es bedeutete letztlich nicht nur einen vermuteten Einnahmenverlust, sondern auch einen kommunizierten Zuschauer-Minusrekord, der so eigentlich nicht sein kann: Der FCB meldete gegen Xamax 18003 verkaufte Tickets – und das, obwohl er Anfang Februar noch von 19467 verkauften Jahreskarten sprach.