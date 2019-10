Leerer Tank, viel Potenzial

Eineinhalb Stunden vorher, in den ersten Spielminuten der Partie, stand Dragan Andrejevic noch mit strengem Blick an der Seitenlinie. Alles lief so, wie sich der Serbe das vorgestellt hatte. Die Starwings starteten stark in die Partie, drückten aufs Tempo, gingen schnell mit 7:0 in Führung. Und die Zuschauer in der Sporthalle in Birsfelden hofften auf einen perfekten Saisonstart, nachdem man eine Woche zuvor Luzern auswärts geschlagen hatte. Schon früh aber konnten die Gäste aus Lausanne ausgleichen, und es entwickelte sich eine Partie, bei der am Schluss niemand so richtig sicher sein konnte, wer sie gewinnen wird.

Talent sorgt für Kreativität

Gerade in der Startphase hatten die Baselbieter viele kleine Momente, in denen das Potenzial der Mannschaft durchschimmerte. Nemanja Calasan war wie in der Saison zuvor der Antreiber mit dem strengen Blick und den tätowierten Armen. Bransilav Kostic verteilte im Spielaufbau emsig die Bälle und Iljia Vranic versenkte ein paar wichtige Würfe. Für das kreative Element sorgte jedoch ein Neuer.

Jacori Payne war der auffälligste Spieler aufseiten der Starwings. Der US-Amerikaner kam im Sommer in die Schweiz, von der Clubführung hiess es, dass man da ein ganz grosses Talent verpflichten konnte. Und Payne zeigte gegen Pully, was damit gemeint war. Der kleine, wendige Mann wirbelte mit einer Leichtigkeit durch die Defensive des Gegners, bereitete Punkte vor, provozierte Foulspiele. Und vor allem erzielte er viele, viele Zähler. Am Schluss hatte Jacori Payne 38 Punkte auf seinem Konto stehen. Er war mit Abstand der beste Mann auf dem Feld.

Unordnung in der Defensive

Doch das genügte nicht. Neben den kurzen starken Phasen bei den Starwings kamen die Gäste immer wieder zu einfachen Körben. Zeigte das Heimteam in der Offensive gute Ansätze, funktionierte die Zuordnung in der Defensive noch überhaupt nicht.

Das konnte Trainer Dragan Andrejevic an der Seitenlinie natürlich gar nicht gefallen. Vor der ersten Meisterschaftspartie sagte er noch, dass eine solide Defensive der Schlüssel zum Erfolg sein werde in dieser Saison. Aber gegen Pully funktionierte vieles nicht so, wie er sich das wünschte. Der Serbe fluchte, wies seine Spieler zurecht, ruderte mit den Armen. Doch es nützte alles nichts, all die Emotionen waren umsonst.

In den Schlussminuten, als die Gäste mit sechs Punkten führten, animierte Starwings-Präsidentin Gaby Weis die Zuschauer in der Sporthalle um nochmals Stimmung zu machen, das Team zu unterstützen. Doch die Männer auf dem Feld hatten ihre Energien aufgebraucht. Am Schluss stand es 90:85 für die Westschweizer, der Tank derBaselbieter war komplett leer.

«Die Niederlage ist sehr hart, wir haben die Partie im letzten Viertel verloren. Aber mit sieben Spielern ist es natürlich auch schwierig, wenn du gegen jemanden spielst, der mit zehn Mann antreten kann», sagte Andrejevic nach der Partie, und er gab auch gleich die Lösung für das Problem: «Wir brauchen mindestens zwei Spieler mehr für den Rest der Saison.»