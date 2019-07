Wie die Equipe mit den Schweizern durchstartet

Er gewann zwar gleich beim Tour-Debüt 2012 eine Etappe, doch der Erfolg, respektive die damit entstandenen Erwartungen, bekamen ihm nicht gut. Er drohte am Druck zu zerbrechen. Bei den folgenden fünf Teilnahmen gab er dreimal auf, einmal gewann er in Alpe d’Huez, einmal wurde er Gesamtdritter. «Ich hatte Glück, auf dem Podium zu landen», sagt er. «In den Jahren danach glaubte ich nicht mehr richtig daran. Jetzt schon.»

In den vergangenen zwei Jahren war sein Verhältnis zur Tour de France so schwierig, dass er sich stattdessen auf den Giro d’Italia konzentrierte. Für ein französisches Team eigentlich ein No-Go. Manche Teamleitung wäre verzweifelt. Nicht Groupama-FDJ –und Pinot zahlt das Vertrauen jetzt zurück. Vergangenen Herbst gewann er an der Vuelta zwei Etappen, im Herbst auch noch die Lombardei-Rundfahrt, im direkten Duell mit Vincenzo Nibali. Das waren Momente, die ihn realisieren liessen, dass er es mit allen aufnehmen kann.

«Die Ambiance ist wärmer als in anderen Teams.»Sébastien Reichenbach, Schweizer Meister

Sogar mit den Medien, vor denen Pinot ebenfalls seine Entwicklung beweist. In 20 Minuten arbeitet er sich selbstbewusst durch knapp 30 Fragen – nur auf Französisch, Englisch spricht er nicht. Der Junge aus der Franche-Comté, 30 Kilometer nordwestlich der Schweiz gelegen, der sich auf dem von den Grosseltern geerbten Land ein Holzhaus gebaut hat und seine Zeit am liebsten dort verbringt, mit seinen Freunden und seinen Tieren (er hält Ziegen, Schafe, Hühner und Katzen), hat gelernt, dass dieser Zirkus auch zu seinem Beruf gehört.

Das Team hat zugleich gelernt, in welcher Atmosphäre sein Leader zu Höchstleistungen fähig ist. Anfang Jahr versuchte man es erstmals mit einem Höhentrainingslager auf Teneriffa, drei Wochen, wie das heute fast alle Teams machen. Doch Pinot war es nicht wohl, weit weg von zu Hause, weg von seinen Tieren. «Die ein, zwei, drei Prozent, die er in der Höhe an Leistung gewinnt, gehen wieder drauf, wenn er sich nicht wohlfühlt», sagt Philippe Mauduit. Also brach man den Versuch wieder ab.

So ist das bei Groupama-FDJ. Der Umgang ist feiner als sonst im Profisport. «Die Ambiance ist wärmer als in anderen Teams», sagt Sébastien Reichenbach, der Schweizer Meister, der seit vier Jahren in den Bergen einer von Pinots präferierten Helfern ist. Das Testosteron-Gebrüll, wie man es nach Siegen bei anderen Equipen kennt, ist hier weit weg.