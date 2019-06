Weltklasse aus Kolumbien, Version 3

Kein Problem für Bernal, er gibt aufrichtig den loyalen Teamkollegen: «Ich respektiere, was das Team sagt. Wenn es heisst, Geraint sei der einzige Leader, dann ist das so. Ich bin erst 22, habe noch viele Tours vor mir. Und in Zukunft, wenn ich Leader sein werde, werden die anderen meine Position ebenfalls respektieren.»

Dass es diese Leader-Diskussionen überhaupt gibt, liegt an seinem jüngsten Sturz. Vorgesehen war, dass Bernal den Giro d’Italia als Leader des Teams ­Ineos –und Mitfavorit auf den Sieg – bestritten hätte. Ein Schlüsselbeinbruch im Training machte den Plan zunichte.

Bernal verbrachte den Mai also statt in Italien in der Heimat. Mittlerweile hat er zwar in Europa eine Basis: in Andorra. Aber wann immer es geht, reist er für längere Trainingsphasen in seine Heimatstadt Zipaquira, auf 2700 Metern gelegen. «Höhentraining ist für uns der Normalzustand», sagt Bernal. Diesen Vorteil lasse sich ein Kolumbianer nicht nehmen. Egal, aus welcher Generation er stamme.