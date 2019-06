Viviani doppelt vor dem Kloster nach

Elia Viviani feiert seinen zweiten Etappensieg an der Tour de Suisse in Folge. Der Italiener gewinnt auf dem Klosterplatz in Einsiedeln den Spurt vor dem Slowaken Peter Sagan und dem Belgier Jasper Stuyven. Fabian Lienhard wird als bester Schweizer Siebter. Viviani gewann am Vortag in Arlesheim bereits den Spurt gegen Sagan.