«Das die grösste Hürde: Zugeben, dass es dir nicht gut geht»

Der Anruf kommt für Johan Elliot komplett unvermittelt. Es ist Ende September 2016, etwas mehr als einen Monat nach den Olympischen Spielen in Rio. Athletenmanager Elliot hat von diesen einzig die letzten neun Löcher des Golfturniers mitverfolgt, sein Klient Henrik Stenson kämpfte um Gold. Nun spricht am Telefon eine junge Frau und sagt: «Hallo, hier ist Jenny Rissveds.» Dann pausiert sie, sodass Elliot klar wird, dass der Name ihm etwas sagen sollte. Tut er aber nicht. Sie merkt das, und sagt, noch bevor er am Computer den Namen gegoogelt hat: «Sie wissen nicht, wer ich bin – perfekt.»