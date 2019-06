Küng verpasst den Auftaktsieg klar

Es war alles angerichtet in Langnau im Emmental und Stefan Küng für die Aufgabe bereit. Dennoch kommt es zum Auftakt der 83. Tour de Suisse nicht zum grossen Schweizer Fest.

Stefan Küng wurde im Zeitfahren über 9,5 Kilometer nur Neunter. Auf den Tageschnellsten, den australischen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis verlor der 25-jährige Thurgauer neun Sekunden. Bei der ersten Zwischenzeit nach knapp fünf Kilometern lag Küng an der Spitze und rund viereinhalb Sekunden vor Dennis. «Ich bin so gestartet wie ich musste. Auf der zweiten Hälfte ging ich ein», resümierte Küng. Natürlich habe er sich mehr erhofft und das heutige Ziel klar verpasst, so der 25-Jährige weiter.