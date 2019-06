Der Tour-Sieger probiert sein Kostüm an

Bernal steht im Emmental ebenfalls am Start – und ist der erste Name, der fällt, sollte Thomas seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Zusammen mit Rui Costa, der als dreifacher Sieger weiss, was es braucht, um diese Rundfahrt zu gewinnen.

Dahinter sticht kein grosser Name mehr heraus, was für ein spannendes Rennen um das Schlusspodium spricht. Zumal niemand dieses im Vorbeigehen besteigen wird, dafür ist der Parcours zu anspruchsvoll. In der zweiten Rennhälfte hat der Sportliche Direktor David Loosli drei schwere Etappen ausgeheckt mit der Bergankunft in Flumserberg, tags darauf jener auf dem Gotthard via Tremola und schliesslich zum Finale die Pässetrilogie mit Furka, Susten und Grimsel, wo das Rennen am übernächsten Sonntag entschieden werden wird. Dazu kommen die Zeitfahren heute in Langnau und in einer Woche im Goms.

Küng wird heute von zwei Ex-Bahnkollegen gefordert

Zum grossen Kreis der Anwärter auf einen Podestplatz gehört auch Mathias Frank. Der Luzerner hat an der Heimrundfahrt schon Hochs und Tiefs erlebt, er trug das Leadertrikot – und brach damit schwer ein. Er beendete das Rennen bereits auf den Rängen 2, 5, 6 und 7.

Doch vor Frank steht heute ein anderer im Fokus: Stefan Küng will sich zum dritten Mal in Folge das erste Leadertrikot des Rennens schnappen. Dabei wird er auch von zwei Schweizern gefordert: Mit Tom Bohli und Claudio Imhof geben zwei Fahrer ihr Renndebüt, deren Stärke in solch kurzen Zeitfahren liegt – beide brillierten wie Küng einst auch im Schweizer Bahnvierer.