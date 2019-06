Der Introvertierte, der an den Giro d'Italia will

Schelling fuhr bisher erst kleinere Erfolge heraus. 2010 wurde er beim Eintagesrennen Chur – Arosa Zweiter. Ein Jahr später gewann er das Eintagesrennen Martigny – Mauvoisin und sicherte sich bei den U23-Schweizer Meisterschaften die Bronzemedaille. Vor drei Jahren feierte er mit dem Gesamtsieg des Mehretappenrennens Tour de Loire et Cher seinen grössten Erfolg. Schellings erstes Rennen, ein Hobbyrennen 2007, war für ihn der Sprung ins kalte Wasser. «Es hat in Strömen geregnet.» Dennoch sei es für ihn ein guter Start gewesen, fügt der Ostschweizer an.

Schelling fährt seit letztem Jahr wie Roland Thalmann, den wir am Montag porträtierten, für das österreichische Continental-Team Voralberg-Santic. Er ist dort Leader. So werden oder fahren, wie es ein Grosser der Szene schon tut, will der Ostschweizer aber nicht. «Ich habe eigentlich keine Idole und probiere auf mich selbst zu schauen», sagt Schelling. Hier merkt man ihm den «Introvertierten» deutlich an. Vielleicht hilft Schelling diese Eigenart, sein grosses Ziel noch zu erfüllen. Er möchte einmal am Giro d’Italia starten.