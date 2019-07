Hagelsturm stoppt Tour de France in den Alpen

Damit endete eine denkwürdige Etappe im Chaos. Denn schon vor dem Wolkenbruch war es drunter und drüber gegangen. Erst musste Frankreichs Mitfavorit Thibaut Pinot unter vielen Tränen das Rennen aufgeben, ehe am vorletzten Anstieg dessen Landsmann und Gelbträger Julian Alaphilippe einen kleinen Einbruch erlitt. An der Spitze fuhr Egan Bernal seinem ersten Etappensieg und dem Gelben Trikot unwiderstehlich entgegen.

Schlussakt am Samstag

Die Jury entschied zunächst, dass die Zeitabstände auf dem Iseran genommen werden. Zwei Tage vor dem grossen Finale auf den Champs Élysees scheint vieles möglich. Der grosse Favorit auf den Triumph in Paris ist aber nun Bernal, der damit auch den Machtwechsel im Ineos-Team vollzogen hat. Mit im Rennen sind auch noch der britische Titelverteidiger Geraint Thomas und der Niederländer Steven Kruijswijk aus dem Team Jumbo Visma.

Jetzt schaut alles auf den Schlussakt am Samstag, wenn die letzte Bergankunft in Val Thorens ansteht. 1900 Höhenmeter sind im Schlussanstieg zu bewältigen. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Freitag, als es zunächst über die höchste in Europa zu befahrende Passstrasse ging. Und da ging es schon zur Sache. Erst attackierte Thomas, dann Bernal. Das war zu viel für Alaphilippe, der abreissen lassen musste.

Pinot gibt unter Tränen auf

Das französische Drama nahm bereits früh seinen Lauf. Gut 85 Kilometer vor dem Ziel stieg Pinot unter Tränen vom Rad. Ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel beendete alle Träume des 29-Jährigen, der seit Jahren der grosse Pechvogel ist. Der Tour-Dritte von 2014, der noch nie in seiner Karriere das Gelbe Trikot getragen hatte, musste bei seiner siebten Teilnahme bereits zum vierten Mal die Rundfahrt vorzeitig aufgeben. 2016 stoppte ihn eine Bronchitis. Besonders bitter war sein Aus beim Giro d'Italia 2018, als er zwei Etappen vor Schluss Gesamtdritter war, ehe ihn eine Lungenentzündung stoppte.