«Da bist du nur sprachlos, das ist nur bitter»

Noch zwei Etappen: Wie müde sind Sie, von 1 bis 10?

Heute Morgen spürte jeder die müden Beine. Am Anfang ist der Körper jeweils wie blockiert, die Turbine muss erst wieder starten. Du fährst auch immer einen Gang dicker als sonst.

Wie motiviert – auch 1 bis 10?

Vielleicht eine 3. Ich fahre so, dass ich gut durchkomme. Es gibt für mich nichts mehr zu gewinnen. Aber eben: Vive le tour!

25. Juli 2019, 18. Etappe

Wie war Ihr Tag?

Stefan Küng: Ein hartes Stück Arbeit. Ich musste schmunzeln über die gestrige Frage nach dem Lieblingspass. An der Tour sind sie nicht deine Freunde. Vor allem der Izoard war ein Sauhund.

Welche französische Formulierung mögen Sie besonders?

Wenn es einem nicht läuft, sagt man: «Je suis collé» – Ich klebe an der Strasse. Zum Teil wird hier der Asphalt bei der Hitze weich. Dann fühlt es sich tatsächlich so an.

Was mögen Sie an der Sprache?

Es öffnet einem – wie jede neue Sprache – die Tür zu einer neuen Kultur. Ich mag, dass es für alles ein Wort oder eine Formulierung gibt. Wenn ich jeweils auf Deutsch übersetze, merke ich, dass ein Wort für bis zu drei Sachen stehen kann.

Französisch oder Englisch?

Das spielt mir keine Rolle, auch das Hin-und-her-Wechseln. Kürzlich passierte mir aber ein Fauxpas, als ich mit jemandem im Feld Englisch sprach und dann an den Teamfunk ging und dort gleich weiterfuhr. Ups! (ebi.)

24. Juli 2019, 17. Etappe

Wie war Ihr Tag?

Am Anfang heiss, dann gab es eine Abkühlung von oben, kurz nachdem die Fluchtgruppe davongefahren war. Es ist oft so: Wenn du nicht in diese mitgehen darfst, wärst du genau an der richtigen Position. Aber wir haben noch grössere Ziele in dieser Tour und blieben alle bei Thibaut. Es war dann ein relativ entspannter Tag, abgesehen von der Hitze. Man merkt, dass diese dem Körper einiges abverlangt.

Welches ist Ihr Lieblingspass in den französischen Alpen?

Alpe d’Huez ist zwar kein Pass, aber der schönste Anstieg der Alpen. Von denen, die wir nun fahren … Den Galibier kenne ich von der Pässe-Tour, die ich vor zehn Jahren machte. Aber ehrlich gesagt bin ich kein Riesenfan von den französischen Alpen. Meine Erinnerung ist geprägt von der Hitze, vor allem in den Tälern. Es hat so wenig Grün, ist sehr trocken.

Nach sieben Monaten unter den Franzosen: Welches französische Stereotyp ist wahr?

Abgesehen davon, dass sie immer ein Croissant essen zum Frühstück und der Kaffee schlecht ist? Hm. Sie sind schon sehr stolz auf ihr Land. Und sie können keine Fremdsprachen, das kann ich definitiv bestätigen.

23. Juli 2019, 16. Etappe

Wie war Ihr Tag?

Gut. Wir brachten Thibaut ohne Probleme ins Ziel. Eine sehr schöne Region. Wir fuhren über die Pont du Gard. Im Mai waren wir in der Ardèche in den Ferien und hatten – ohne es zu wissen – eine Reko dieser Etappe gemacht.

Stimmt es, dass Sie sich auch unter den Trikots eincrèmen müssen, weil die so dünn sind?

Man wird zwar ein bisschen braun durchs Trikot durch, aber nicht so, dass man sich eincrèmen müsste. Aber auch so braucht es viel Sonnencrème: Ich bin schon bei der zweiten Flasche.

Was ist das heisseste Rennen, das Sie bestritten haben?

An der WM in Katar, wie in einem Backofen. Im Vergleich dazu war es heute komfortabel, wir hatten überall Helfer mit Eissocken und Bidons am Strassenrand.

Wonach gelüstete es Sie in dieser Hitze am meisten?

Nach einem Bad im Pool. Das nahm ich dann auch gleich, als wir im Hotel ankamen. Morgen soll es noch heisser werden. Dann haben wir die Alpen erreicht und es sollte zumindest bezüglich Temperaturen etwas besser werden.

22. Juli 2019, 2. Ruhetag

Wie war Ihr Tag?

Der Ruhetag geht immer schneller vorbei als jeder andere. Ich dachte fast ein wenig wehmütig an den ersten zurück, weil der so cool gewesen war.

Sie werden vom Teamkoch verköstigt. Wie französisch ist das Essen?

Unser Teamkoch ist Amerikaner. Darum nicht so. Er kocht oft ­glutenfrei, viel Reis, was mir gut bekommt, besser als Pasta. Am Donnerstag brachte Teamkollege Ladagnous, er kommt aus Pau, Gänseleber mit – ich verzichtete, gab meine Portion an Marc Madiot weiter. Wie auch das Glas Wein, der sagt mir generell noch nichts. Unser Koch bäckt auch selber Brot, das ist wichtig für mich, weil ich das liebe. Das ist sonst schwierig in Frankreich, weil es nur Weissbrot gibt.

Lesen Ihre Teamkollegen am Morgen alle «L’Equipe»?

Ja, schon. Die meisten auf dem iPad. Ich lese die Zeitung meist im Village vor dem Start, damit ich up to date bin über alle Gerüchte, die ich sonst nur auf Twitter lese.

Wie viel Geld würden Sie jetzt auf einen Tour-Sieger Pinot setzen?

Ich habe ein gutes Gefühl. Mehr will ich dazu bis am Samstagabend nicht sagen, dann sehen wir, wo wir stehen. Wir wollen es ja nicht verschreien.

21. Juli 2019, 15. Etappe

Wie war Ihr Wochenende?

Super. Es hätte nicht besser ­laufen können für uns. Jetzt ist Thibaut wieder in Reichweite fürs Podium. Und wenn Alaphilippe weiter ­eingeht, ist alles möglich.

Beschreiben Sie, was Sie am Samstag am Col du Tourmalet erlebten.

Es war eine Hammerstimmung. Ich hatte am Anfang der Etappe gearbeitet und mich dann etwas zurückfallen lassen, um die Stimmung voll aufsaugen zu können. Alle riefen: «Thibaut a gagné!» Ich genoss es, machte die Welle mit den Fans. Wenn man diese Freude und Begeisterung sieht, das ist schon eindrücklich. Und der Anstieg geht erst noch schneller vorüber. Nun haben die Franzosen Blut geleckt. Das wird ein Riesenspektakel in den Alpen.