Vom Töfflibueb zur Legende

Ende 2005 schlug der Töfflibueb den Weltstar. Sportler des Jahres in der Schweiz wurde damals sensationell Tom Lüthi, Weltmeister in der drittklassigen 125er-Kategorie – und nicht Roger Federer, Sieger unter anderem in Wimbledon und am US Open. Nicht jeder musste diese Wahl verstehen. Aber sie bewies die Popularität Lüthis.