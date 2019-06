Vettel: «Verbrennt einfach die Papiere»

Wer nun annimmt, der um seinen ersten Saisonsieg gebrachte Hesse habe sich in seiner Wut auf die Formel-1-Gesetze und die Streckenrichter verrannt, muss in Le Castellet nur Vettels Kollegen lauschen. Im Fahrerlager haben die Thesen des 31-Jährigen ziemlich hohe Zustimmungsraten.

Zurück in die Vergangenheit

«Es gibt zu viele Richtlinien für Strafen, die dann angewendet werden», sagte Haas-Pilot Romain Grosjean. Ähnlich klang es bei McLaren-Fahrer Carlos Sainz: «Es gibt da diese Regel, die nicht da sein sollte, weil sie zu scharf und zu sehr schwarz und weiss ist und den Geist des Rennfahrens nicht wirklich berücksichtigt.»

In ihrem steten Bemühen um das Höchstmass an Sicherheit ist die Formel 1 offenbar auf einen Irrweg geraten. Die Kontroverse um den Vorfall von Montreal, als Vettel aufs Gras geriet und bei der Rückkehr auf die Strecke die Linie von Verfolger Lewis Hamilton kreuzte, rückte das Dilemma in den Fokus. «Irgendwo müssen wir mal die Kurve kriegen. So kann es ja nicht weitergehen mit den Paragrafenreitern», mahnte Vettel.

Der Wunsch der Piloten: zurück in die Vergangenheit. «Wir Fahrer wissen schon, was ein fairer Zweikampf ist und was du akzeptieren kannst», sagte Routinier Kimi Räikkönen, mit 39 Jahren der Alterspräsident im Fahrerfeld. Bestärkt wird der aktuelle Formel-1-Jahrgang dabei von auffällig vielen Vorfahren. Einstige Champions wie Jenson Button, Damon Hill, Mika Häkkinen oder Jacques Villeneuve machten sich zuletzt für eine Lockerung der Regeln stark und verwiesen auf die frühere Praxis. Räikkönen beschrieb es als «mehr Freiheit auf eine schlaue Art».

«Es ist doof und sieht scheisse aus»

Harte Duelle im Grenzbereich, Renn-Action voller Emotionen - das dürfte durchaus auch im Sinne der Grand-Prix-Vermarkter sein. Dass nach einem Grauzonen-Manöver wie in Kanada die Entscheidung über den Rennsieger im Büro der Sportkommissare fällt und der Erste im Ziel nicht der Gewinner ist, lässt sich kaum als Werbung für den Sport verstehen. «Für die Leute, die an der Strecke oder am Fernsehen sitzen, ist es einfach doof, sieht scheisse aus», sagte Vettel.