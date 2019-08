Statt zu Rekorden rast der Doktor nur noch zu Tiefpunkten

Oft passiert es ja nicht, dass der Doktor sprachlos wird. Normalerweise ist er eher schwatzhaft, meistens zu Scherzen aufgelegt und fast immer gut gelaunt. Zumindest wirkt Valentino Rossi so, gegen aussen.

Doch seine sportliche Krise schlägt ihm aufs Gemüt. Der Superstar wird stiller. Und ratloser. Nachdem er beim letzten GP auf dem Sachsenring wieder nur Achter wurde und klar gewesen war, dass er mit lediglich 80 Punkten in die Sommerpause gehen würde, so wie letztmals 1996, in seinem ersten Jahr als WM-Fahrer, da fragte er ungläubig zurück: «Ich bin noch schlechter als damals bei Ducati? Ernsthaft? Mir fehlen die Worte.»