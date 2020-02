Schlimmer Unfall sorgt an Autorennen für Entsetzen

Ein schwerer Unfall in der letzten Runde des Nascar-Rennens in Daytona Beach hat für Entsetzen gesorgt. Das Auto des US-Rennfahrers Ryan Newman überschlug sich am Montag (Ortszeit) beim Daytona 500 mehrfach und wurde über die Fahrbahn geschleudert.

Wie sein Team mitteilte, wurde der 42-Jährige schwer, aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt. Den bislang letzten tödlichen Unfall bei einem Nascar-Rennen gab es vor 19 Jahren. Damals starb der Amerikaner Dale Earnhardt in Daytona Beach. Das Daytona 500 gilt als das wichtigste und prestigeträchtigste Rennen in der höchsten Motorsportliga Nascar.