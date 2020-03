Lewis Hamilton: «Schockiert, dass wir hier sind»

Die Formel 1 bewegt sich oft unter ihrer Glosche. Kleinigkeiten werden zu Wichtigkeiten, harmlose Aussagen zum Skandal, ein Pups wird zum Donner. Die Aussenwelt bleibt genau das: Aussenwelt.

Es ist Sinnbild, was in diesen Tagen geschieht. Die (Sport-)Welt steht so gut wie still wegen des Coronavirus. Und die Königsklasse des Motorsports? Sie will nur eines: sich weiterdrehen – beziehungsweise sich erstmals drehen in dieser Saison, beim Auftakt in Australien an diesem Sonntag. Alle Teams sind angereist, 300'000 Zuschauer werden erwartet, 300-mal mehr, als in der Schweiz bei Anlässen noch zugelassen sind.