«Ich hielt mich für unverletzbar»

Sie laufen nicht rund.

Ich merke das gar nicht.

Sind das Nachwehen Ihres schweren Unfalls von 1994?

Ich habe das linke Knie damals an der Lenksäule angeschlagen. Ich wurde Ende Juli aus dem Krankenhaus in Innsbruck entlassen, erst im September konnte ich am Knie operiert werden wegen all der Schlafmittel und der Narkose. Zuvor im Spital von Nizza haben sie gesagt: «Das Knie ist unwichtig, es geht erst einmal um den Kopf.»