Horrorunfall mit Sauber-Junior

In Runde 2 nach dem Start zum Hauptrennen war Renault-Nachwuchspilot Anthoine Hubert kurz nach der Hochgeschwindigkeitskurve Eau Rouge in die Reifenstapel gekracht und kam seitlich zu stehen, als Sauber-Junior Juan Manuel Correa (20, USA) angerast kam und mit horrendem Tempo in den Wagen des 22-jährigen Franzosen knallte. Huberts Auto wurde dabei in Einzelteile zerlegt, die so genannte Überlebenszelle, in der der Pilot sitzt, habe den Aufprall allerdings überstanden, hiess es.

Das Rennen wurde sofort abgebrochen und auch nicht wieder gestartet, die Formel-1-Teams sagten sämtliche Termine für Samstag ab. Mehrere Ambulanzen machten sich zur Unfallstelle auf, um die Verletzten zu bergen. Über ihren Zustand soll bald informiert werden. In der Formel 2 fahren auch Michael Schumachers Sohn Mick Schumacher sowie die beiden Schweizer Louis Delétraz und Ralph Boschung.