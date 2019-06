Sebastian Vettel erhielt in Kanada eine 5-Sekunden-Strafe, Lewis Hamilton gewann deshalb. Machen Kommissare die Formel 1 kaputt?

Es kommt immer darauf an, wen man fragt. In England sagen wohl sehr viele, dass es richtig war, Vettel zu bestrafen.

Ferrari will gegen das Urteil Protest einlegen …

… das ist durch, das ist vorbei.

Es gibt keine Chance auf Erfolg?

Ferrari hat keine Chance mit dem Protest. Es geht um das Recht auf Revision, und in diesem Artikel steht, dass der Entscheid allenfalls noch einmal überdacht werden kann, wenn es neue Elemente in diesem Fall gibt. Die wird es aber nicht geben.