Es geht um groteske Summen

Die Jachten wurden schon einmal in Stellung gebracht. Dicht an dicht stehen sie an diesem wolkenverhangenen Freitagmorgen im Hafen von Monte Carlo. Die grössten und prächtigsten Luxusboote dümpeln draussen auf dem Meer, über 100 Meter messen sie, Hunderte Millionen haben sie gekostet, der Anker hält sie in der Bucht vor der imposanten Kulisse mit den unzähligen alten Hochbauten.