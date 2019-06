«Die Hände vom Lenkrad, die Augen zu»

Die Formel E wurde belächelt, Formel-1-Chef Chase Carey sprach von einer Strassenparty. Kann sie als Rennserie ernst genommen werden?

Definitiv. Am Anfang wurde sie sehr stark belächelt. Doch es ist mit Blick auf die Geschichte gefährlich, etwas zu belächeln und zu sagen: Das Alte ist gut, wir brauchen nichts zu ändern. Das ist in der Wirtschaft so, das ist im Sport so.

«Auf normalen Rennstrecken wäre es selbst mit der neuen Generation von Formel-E-Autos langweilig.»

Waren Sie von Anfang an Feuer und Flamme für die Formel E?

Ich war interessiert. Die allererste Fahrt war dann aber nicht berauschend, weil wir die Leistung um die Hälfte reduziert hatten, um zu schauen, ob alles funktioniert. Als wir auf volle Kraft gingen, war es ganz in Ordnung. Die Kombination von diesem Auto mit Stadtkursen, wo es keine Auslaufzonen gibt, nicht den besten Untergrund, Leitplanken oder Mauern, die ist perfekt. Auf normalen Rennstrecken wäre es selbst mit der neuen Generation von Formel-E-Autos langweilig.

Dass es eng ist, spürten Sie im allerersten Formel-E-Rennen 2014 in Peking, als Sie heftig verunfallten. Was ging Ihnen durch den Kopf?

Während des Abflugs dachte ich nur daran, wie das Ganze enden würde und was in dem Moment gerade passiert. Es fühlte sich an wie in Zeitlupe. Ich weiss noch ziemlich genau, was in jedem Moment in mir vorging. Ich nahm die Hände vom Lenkrad, machte die Augen zu, ich wusste: Gleich kommt der Einschlag. Als ich tatsächlich eingeschlagen war und merkte, dass mir nichts wehtut, dachte ich: Ich bin aber schon lange in der Luft, irgendwann müsste ich doch landen.

Kamen Gedanken an den Tod?

Gar nicht, nur an die nächsten Sekunden, an den Aufprall.

Kannten Sie danach oder davor Gefühle der Angst?

Angst, nein. Bewusstsein dafür, dass es ein Risiko gibt, ja. Das bin ich halt eingegangen.

Sie haben mit Ihrer Lebensgefährtin drei Kinder. Wie geht sie damit um?

Damals schaute sie zum Glück nicht zu. Ich habe sie so schnell wie möglich angerufen und gesagt, dass es mir gut geht.

Was ist es wert, dieses Risiko auf sich zu nehmen?

Es ist meine Passion, etwas, das ich trotz Risiken, meiner Entwicklung als Mensch und meiner Familie nicht aufgeben konnte.

Sie konnten es nicht aufgeben?

So fühlte sich das für mich an.

Ist es eine Sucht?

Der Begriff ist zu negativ behaftet. Ich bin nicht körperlich abhängig wie bei einer Droge. Ich spüre einfach emotional im tiefsten Inneren, dass es das ist, was ich machen will.

Derzeit sind Sie nur Berater des Formel-E-Teams Mahindra und fahren keine Rennen mehr. Wie gehen Sie damit um?

Die Rolle als Berater macht mir Spass. Ich hatte sie schon in den letzten Jahren inne. Ich war zwar Fahrer, aber ich half auch, das Auto weiterzuentwickeln.

Nick Heidfeld fuhr 183 Formel-1-­Rennen, 125 für Sauber, stand 13-mal auf dem Podest. Von 2014-2018 war er Formel-E-Pilot. (Foto: Getty Images)

Wo leben Sie den Drang aus, Rennen zu fahren?

Im Moment gar nicht – der Drang hält sich derzeit auch in Grenzen. Allerdings habe ich mich als Rennfahrer nicht zur Ruhe gesetzt. Und derzeit habe ich das Glück, immerhin noch für die Formel E testen zu können.