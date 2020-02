Der neue Silberpfeil für die Titelverteidigung

Die erste Ausfahrt mit dem neuen Boliden unternahm am Freitagmittag der Teamkollege von Hamilton, Valtteri Bottas. Dieser legte auf dem Silverstone International Circuit in England die ersten Kilometer mit dem W11 zurück. Bei der internen Veranstaltung wurden in erster Linie Systemchecks gemacht.

Tests folgen auf Tests

«Die echte Arbeit beginnt nächste Woche», sagt Bottas mit Blick auf den Start der offiziellen Testfahrten ab Mittwoch in Barcelona. Hamilton löst ihn am Nachmittag im Cockpit ab. «Zu diesem Zeitpunkt fühlt man noch keinen echten Druck, es geht vielmehr darum Spass zu haben. Man ist auch fokussiert, aber es geht wirklich darum, den Moment zu geniessen», sagt Hamilton.

In den nächste Tagen und Wochen folgen dann weitere Tests. Teamchef Toto Wolff sagt: «Das Auto, das am sechsten Tag fahren wird, ist nicht das Auto, das am ersten Tag die Funktionstests machen wird.» Es werde aber wohl weniger geändert werden müssen als 2019.

Vor einem Jahr schien Ferrari die erste Testwoche zu dominieren. Mercedes reagierte, brachte für die zweite Woche ein umfassendes Update-Paket. Und als die Saison in Melbourne begann, war Mercedes wieder kaum zu schlagen.

«Das war einer der besten Winter, den ich mit Training verbracht habe»

Der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton freut sich über das neue Auto, aber nicht nur darüber. Auch mit seiner körperlichen Verfassung, insbesondere mit seinem Gewicht, ist er zufrieden. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist der englische Mercedes-Pilot deutlich leichter.

Bei 73 Kilogramm liege er nun, teilt Hamilton in den Sozialen Netzwerken mit. Fünf Kilo mehr seien es zum Jahresstart 2019 gewesen. «Das war einer der besten Winter, den ich mit Training verbracht habe», sagt er weiter. Um noch weiter in Top-Form zu kommen, hat Hamilton noch ein wenig Zeit. Der erste Grand Prix der Saison findet am 15. März in Melbourne statt.

Dann wird auch das neue Auto von Pierre Gasly und Daniil Kwjat an den Start gehen. Wie jenes von Mercedes wurde auch dieses am Freitag präsentiert. Für die beiden Fahrer startet diese Saison ein neues Kapitel. Schliesslich ist der Rennstall Scuderia Toro Rosso Geschichte. Er tritt 2020 unter der Bezeichnung Alpha Tauri an. Vierzehn Jahre lang war Toro Rosso fester Bestandteil der Königsklasse.