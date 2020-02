Das neue Auto nährt die Hoffnung auf Besserung

Als einer der letzten Formel-1-Rennställe präsentierte das in Hinwil beheimatete Alfa-Romeo-Team den Boliden für die Saison 2020. Ohne grosses Brimborium – ganz im Gegensatz beispielsweise zu Ferrari. Die Italiener hatten in einem Opernhaus zu einer opulenten Show geladen. Alfa Romeo stellte seinen C39-Ferrari in Barcelona einfach vor die Garage, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi enthüllten ihn. In aller Bescheidenheit, 45 Minuten vor Beginn der Tests.