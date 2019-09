Atemstillstand bei Sauber-Junior Correa

Demnach wurde bei der Ankunft des verunglückten Correa in einer Klinik in London ein akutes Atemnotsyndrom festgestellt. Es handele sich um eine Verletzung, die angesichts der Heftigkeit des Unfalls vorkomme, schrieben Juan Carlos und Maria Correa. Sie habe aber leider zu einem Atemstillstand geführt.

«Wir sind zuversichtlich, dass uns unser Sohn überraschen wird»

Derzeit ist ihr Sohn dem Statement zufolge an ein Atemgerät angeschlossen. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil. «Wir sind zuversichtlich, dass uns unser Sohn überraschen wird, wie er das immer macht mit seinem enormen Kampfeswillen und seiner Stärke, und sich komplett erholen wird», schrieben die Eltern. Sie bedankten sich für die Genesungswünsche für ihren Sohn von innerhalb und ausserhalb des Motorsports. Sie baten aber auch darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

After 4 hours surgery, JM has started his recovery. He will be in intensive care until tomorrow. His family, considering the sadness of the tragic event, is thankful to all the fans who are sending messages. When his conditions will be more stable, JM will be transferred to USA pic.twitter.com/1eqj5hDfSy

