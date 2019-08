Hamilton gewinnt packendes Duell gegen Verstappen

Hier entreisst Hamilton Verstappen vier Runden vor Schluss die Führung und den Sieg. (Quelle: SRF)

Mercedes-Taktik geht auf

Nach einem missglückten Boxenstopp in Runde 32 fuhr Hamilton mit der Wut im Bauch die Lücke auf den führenden Verstappen schnell wieder zu. In Runde 39 griff der Titelverteidiger an, war sogar kurz vorbei, geriet dann aber neben die Strecke.

Die Mercedes-Strategen griffen dann zu einem Taktik-Kniff, beorderten den Champion noch einmal an die Box für frische Reifen. Die Hoffnung: Hamilton würde so am Ende des Rennens wieder hinter Verstappen auftauchen - und mit dem Reifenvorteil vorbeiziehen. Und diese Idee zündete. Hamilton holte rasant auf, Verstappen konnte nicht mehr kontern und musste sich am Ende geschlagen geben.

Hamilton baut WM-Führung bedeutend aus

Im WM-Klassement aber baute Hamilton seinen Vorsprung auf die längst distanzierten Herausforderer weiter aus. Mit nun 250 Punkten geht der Brite mit 62 Punkten Abstand auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas in die vierwöchige Sommerpause, der Finne wurde nach einer Startkollision nur Achter. Verstappen, der nach der ersten Pole Position seiner Karriere den dritten Sieg in vier Rennen knapp verpasste, liegt 69 Zähler zurück. Vettel fehlen bereits satte 94 Punkte auf Titelverteidiger Hamilton.