Dieser Moment begleitete Lauda bis zu seinem Tod

Die Konkurrenten hielten an und versuchten, dem WM-Leader zu helfen. Doch Brett Lunger, Guy Edwards und Harald Ertl kamen wegen der Feuersbrunst nicht an das Cockpit heran. Rund 200 Liter Benzin loderten bei 800 Grad. Zwischen 30 und 50 Sekunden (die Angaben sind unterschiedlich) musste Lauda im Inferno aushalten. Sein Helm war beim Aufprall weggeschleudert worden, nur eine Kopfhaube schützte ihn an einigen Stellen.

«Er war leicht wie eine Feder»

Schliesslich schaffte es Arturo Merzario, sich bis zu Lauda vorzukämpfen. Er öffnete die Sitzgurte und zog den Verunfallten aus dem Ferrari. Der heute 76-jährige Italiener erinnert sich an diesen Moment, als wäre er gestern gewesen: «Als ich zum Auto lief, hörte ich Nikis Schreie. Als ich ankam, war er schon bewusstlos, hing leblos in den Gurten. Die waren von seinem verzweifelten Kampf gegen den Tod total verdreht. Als ich ihn freibekam und rausziehen konnte, war er dann leicht wie eine Feder.»

Im Spital fiel Lauda ins Koma und kämpfte vier Tage lang gegen den Tod. Neben schwersten Verbrennungen erlitt er zwei Rippenbrüche und einen Jochbeinbruch. Da der Rennfahrer im Feuer giftige Gase eingeatmet hatte, war seine Lunge verätzt. Doch Lauda hatte einen unbändigen Lebenswillen, der ihn zurückbrachte. Der Österreicher erwachte aus dem Koma und biss sich zum Comeback durch.

Nur 42 Tage nach dem Horrorunfall startete er in Monza zum GP von Italien. Gezeichnet von den Verbrennungen – sein rechtes Ohr war komplett weggebrannt – stieg Lauda wieder ins Cockpit. Sein Team hatte nicht mit einer derart schnellen Rückkehr gerechnet und bereits einen Ersatzfahrer gemeldet. Ferrari bestritt das Rennen deshalb mit drei statt zwei Autos. Seine erste Fahrt brach Lauda zwar ab, da ihn die Angst einholte, doch den GP absolvierte er dann und fuhr auf den sensationellen 4. Rang.

«Will mich nicht noch einmal umbringen»

Nach seinem Comeback-Rennen in Monza führte Lauda die WM-Wertung mit 17 Punkten Vorsprung an. In der Folge ging er auch am GP von Kanada an den Start, wo er Achter wurde, und beendete danach den GP der USA als Dritter auf dem Podest. Da Konkurrent James Hunt zweimal gewonnen hatte, lag der Brite vor dem letzten Saisonrennen in Fuji nur noch drei Zähler hinter Lauda. Am entscheidenden Renntag regnete es stark und Nebel lag über der Strecke.