Die Formel 1 erweist Niki Lauda in Monaco die Ehre

Auch die anderen Teams setzen in Gedenken an ihn Zeichen. Niki Lauda ist in Monaco omnipräsent, so bringt die Formel 1 ihre Trauer und ihren Respekt gegenüber dem dreifachen Weltmeister zum Ausdruck. Die Boliden von Ferrari sind an der Seite mit einem «Niki Lauda»-Schriftzug versehen, so wie dieser Mitte der 70er-Jahre den Ferrari des Rennfahrers geziert hatte. Laudas Name ist schwarz unterstrichen. Auf den Autos des Haas-Teams ist er ebenfalls zu lesen, versehen mit den Jahreszahlen seiner Geburt (1949) und seines Todes (2019). Auf den Red-Bull-Wagen von Toro Rosso prangt ebenfalls ein «Danke Niki» und an den seitlichen Luftleit-Elementen sticht ein Porträt des Verstorbenen heraus.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat in Erinnerung an die Legende mit seinem Helm-Designer einen entsprechenden Kopfschutz entworfen. Ein besonderes Zeichen setzte auch Lewis Hamilton. Der Weltmeister erschien am Donnerstag mit einer roten Mütze im Fahrerlager. Lauda und Teamchef Toto Wolff hatten den Briten 2013 von McLaren zu den Silberpfeilen geholt. Und Hamilton setzte mit Bestzeiten in den beiden Trainingsfahrten auf dem anspruchsvollen Stadtkurs ein weiteres Zeichen.

«Das hätte Niki so gewollt»

Für Hamilton ist der Tod seines Mentors ein enormer Verlust. Der 34-Jährige hatte am Mittwoch wie das ganze Weltmeister-Team noch unter Schock gestanden. Er war nicht zur Pressekonferenz der Fahrer erschienen. Wie gross die Trauer des Mercedes-Piloten ist, zeigen seine Worte, die er am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien gepostet hatte. «Es fällt mir schwer, zu glauben, dass du gegangen bist», schrieb er unter anderem. Der fünffache Weltmeister versprach seinem verstorbenen Freund: «Ich werde immer für deine Familie da sein, wenn sie mich braucht.»

Video: Niki Laudas folgenschwerer Crash