Mehr als nur Muskelkraft

Dieses Aufatmen hält aber nur kurz an. Denn auch das Gewichtheben ist eine schweisstreibende Angelegenheit. Dies zeigt sich bereits beim Aufwärmen, bei dem ich an meine Grenzen stosse. Überraschenderweise fehlt es dabei selten an Kraft, sondern an Beweglichkeit. «Es ist nicht unüblich, dass Gewichtheber einen Spagat können», erklärt die Studentin und macht es sogleich vor. «Bei mir ist er aber nicht perfekt», sagt sie und treibt mir mit der Aufforderung, ihre Dehnübungen nachzumachen, Schweissperlen auf die Stirn. «Los jetzt, ein aufgewärmter Körper ist wichtig», spornt sie mich an.

Jäggi weiss, wovon sie redet. Seit zwei Jahren konzentriert sie sich voll auf das Gewichtheben. Dabei hat die Schweizer Meisterin in der Kategorie unter 76 Kilogramm schon an Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen und sich dabei unter den besten 15 Athletinnen eingereiht. Auch hält die Athletin sämtliche Schweizer Rekorde ihrer Gewichtsklasse. Trainiert wird aber immer noch dort, wo alles angefangen hat: im Crossfit Basel.

Zwei Disziplinen

Mittlerweile ist es in der Lagerhalle am Dreispitz ruhig geworden. Der Kurs ist vorbei und der Weg frei für meine ersten Versuche an der Langhantel. Die erste der beiden Disziplinen – das Reissen – steht auf dem Programm. «Nein, probier es zuerst mit dieser Holzstange», sagt Jäggi, als ich eine Hantel holen will. «Wir müssen den Bewegungsablauf üben.» Wenig später bin ich bereits froh darum, denn dieser Ablauf ist um einiges komplizierter als angenommen. Auch die Erfahrungen aus dem Fitnessstudio helfen kaum.

Schultern anheben, Ellenbogen hochziehen und gleichzeitig auf die Zehenspitzen stehen. Dann den Schwung ausnutzen, die Hantel umsetzen, die Arme strecken und sich gleichzeitig auf die Fersen fallenlassen. Und alles in einer flüssigen Bewegung. «Vergiss nie, immer geradeaus schauen und einen runden Rücken vermeiden», gibt mir die Fachfrau mit auf den Weg.

Nach einigen Anläufen ist klar: Den Bewegungsablauf werde ich auf die Schnelle nicht hinkriegen. Trotzdem soll es noch mit der Langhantel ausprobiert werden. Der erste Versuch glückt, und so wird die Hantel mit etwas Gewicht bepackt. Doch bereits hier macht sich die mangelhafte Ausführung bemerkbar. Ich schaffe es nicht, die Hantel nahe genug am Körper zu halten, was mir schmerzende Schultern beschert.