Mario Dolder tritt zurück

Zwölf Jahre lang war der Zeglinger Teil des Schweizer Biathlon-Kaders. In diesem Zeitraum konnte Dolder diverse Erfolge auf Spitzenniveau feiern, wie etwa die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, diverse Top-20-Plätze an Elite-Weltmeisterschaften und Weltcuprennen oder den Gewinn des Schweizer Elite-Meistertitels im Sprint 2012. Seine beste Weltcup-Platzierung war der sechste Rang 2017 im schwedischen Oestersund - ebenfalls im Sprint. Davor war er bereits im Jugendbereich sehr erfolgreich, als mehrfacher Schweizer Juniorenmeister. Zudem darf er sich erster Baselbieter Olympionike aus einer nordischen Sportart heissen.

Der Entscheid des 29-jährigen sei nicht von heute auf morgen gefallen. Bereits während der letzten zwei Jahre fühlte Dolder, dass die Zeit reif für Neues sei. Zudem sei es ihm zuletzt schwerer gefallen, im Training und Wettkampf die letzten Energiereserven zu mobilisieren und seine Komfortzone zu verlassen.

Dolder scheint mit sich und seiner Entscheidung im Reinen zu sein: “In meiner 14-jährigen Zeit als Biathlet durfte ich die ganze Welt bereisen, Siege erringen, Feste feiern, Olympionike werden, Emotionen schüren und einzigartige Momente erleben.”

Welche Pläne Dolder konkret für die Zeit nach seinem Karriereende als Aktiver hegt, ist noch unklar. 2020 möchte er sein Bauingenieurstudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz abschliessen und anschliessend “eine Tür in einen komplett neue Welt aufstossen.” Zudem wird Dolder im Frühling zum ersten Mal Vater und möchte sich seinen Aufgaben in dieser neuen Rolle widmen.