Malerisch ist nur die Aussicht auf den See

Die Servettiens hatten da – begünstigt von einer Basler Defensive, der es zu oft an Kompaktheit mangelte – mehr zu bieten: Sie gingen nicht nur mit der ersten guten Chance durch Stevanovic in Führung, sondern erspielten sich vorab in der Start- und der Schlussviertelstunde weitere gute Gelegenheiten.

Die Letzte davon nutzte Koné, um alles klarzumachen und den FCB mit einigen Fragezeichen auf die Heimreise zu schicken. Es folgt nun der Trip nach Krasnodar und die damit verbundene Aufgabe, trotz Aussicht auf Platz 1 in der Europa League Kräfte zu schonen. Denn personell geschwächt ist man nach dem Strafen-Verdikt von Genf auch so schon, wenn es am Sonntag gegen YB geht. Bereits jetzt lässt sich sagen, dass der FCB in dieser Partie mindestens so viel wird verlieren wie gewinnen können: Nachdem die Berner am Sonntag in Sion siegten, beträgt ihr Vorsprung in der Tabelle bereits vier Punkte.