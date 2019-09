43-Jähriger wird ältester Medaillengewinner

Der Spruch «Alter ist nur eine Zahl» bekam an der WM in Doha in der Nacht auf Sonntag einmal mehr Gültigkeit. Schon zehnmal war der portugiesische Geher João Vieira an einer Weltmeisterschaft gestartet, nie hatte er seinen Traum von einer Medaille erfüllen können. Jetzt, mit 43 Jahren, klappte es doch noch: Vieira kam hinter dem Japaner Yusuke Suzuki mitten in der Nachthitze von Doha nach 50 Kilometern als Zweiter ins Ziel. Damit wurde er der älteste Medaillengewinner in der Geschichte der Leichtathletik-WM.