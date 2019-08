Martinot-Lagarde erklärt Klatschen nach Fehlstart

Doch in Zürich wurde es dem Basler verwehrt zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Er steht in den Blöcken, ein Schuss – Fehlstart und Abbruch. Der Brite David King wird verwarnt. Alles wieder auf Anfang. In die Blöcke, Anspannung – doch wieder wird der Start abgeschossen. Und als Verantwortlicher für den Frühstart wird Joseph ausgemacht. Er wird mittels roter Flagge der Tartanbahn verwiesen. Der aktuelle Europameister aus Frankreich, Pascal Martinot-Lagarde, applaudiert hämisch. Anschliessend gewinnt er in einer Zeit von 13.51 Sekunden das Rennen.

Das Klatschen brachte dem 27-Jährigen Kritik ein, nach dem Meeting äusserte er sich dazu auf Instagram. «Um klarzustellen: Ich war nicht glücklich über den Fehlstart», schrieb er da, «in Frankreich ehren wir Athleten in solchen Fällen mit Applaus».