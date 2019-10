Kambundji gelingt, was nur fünf Schweizer vor ihr schafften

Der Koloss und erste Schweizer Leichtathletik-Weltmeister sollte ein Jahr später an den Olympischen Spielen in Seoul Bronze gewinnen und seinen WM-Triumph noch zweimal wiederholen. Mit seinen Titeln 1991 in Tokio und 1993 in Stuttgart katapultiert sich Günthör in den damaligen Sportolymp. Auch wenn er mit seinen Erfolgen den Weg für spätere Leichtathleten ebnete, war seine Karriere nicht unbefleckt.

So sah sich der zweimalige Sportler des Jahres Anfang der 90er-Jahre mit Dopingvorwürfen konfrontiert. Aufgrund einer Verletzung mit Anabolika behandelt, das er «legal bezogen» habe, litt er unter den Vorwürfen. Nie verurteilt, sagte der heute 58-Jährige gegenüber SRF: «Rückblickend war mein Verhalten korrekt. Ich habe mich immer an die Regeln gehalten und deswegen auch kein schlechtes Gewissen.»

Auch die erste Frau holte Bronze

Vier Jahre nach dem dritten WM-Titel Günthörs läuft Anita Weyermann 1997 in Athen im 1500-Meter-Final zu Bronze. Sie ist die erste Schweizerin und bis zu Kambundjis Coup die einzige Frau, die ihrem Land eine Medaille an einer Leichtathletik-WM sichert. Die erst 19-Jährige muss nach dem Zieleinlauf bange Sekunden überstehen, bis der Stadionsprecher sie endlich erlöst und verkündet: «Bronze, Anita Weyermann, Suisse.»

Völlig ausser Atem gab die Ausnahmeläuferin nur wenig später ein Fernsehinterview, das sie über Nacht zum Sportstar werden lassen sollte. «Gring ache u seckle», keuchte sie ins Mikrofon des Fernsehreporters. Der Satz wurde zum Markenzeichen, zum Running Gag auf Pausenplätzen und an Stammtischen.

Medaillen im Zweijahrestakt