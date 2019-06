Alex Wilson so schnell wie noch nie

Obschon sich Wilson natürlich über die Zeit freute, er nahm sie auch gelassen: Immerhin hatte er schon vor dem Saisonstart angekündigt, 9,9 Sekunden sprinten zu können. Wen das etwas gar vollmundig dünkt: Wilson legte die 100 m schon als 22-Jähriger in 10,12 Sekunden zurück, ehe er lange stagnierte, bis ihm die beiden britischen Coaches Clarence Callender und Lloyd Cowan seit Herbst 2016 Beine zu machen begannen.

Galt Wilson lange als eher trainingsfaul, haben ihm die Insulaner den Schlendrian austreiben können. So austrainiert wie nie agiert Wilson mittlerweile, er hat noch einmal abgenommen, diesmal 7 Kilogramm. Massiv investiert hat er auch in seine ersten Rennphase: Er trainierte Start und Beschleunigung immer wieder mit seinen Coaches in der Wärme von Florida. In La Chaux-de-Fonds war die neue Geschmeidigkeit unübersehbar.

Auch Salomé Kora schnell

Neben Wilson brillierte auch Disziplinenkollegin Salomé Kora. Die St. Gallerin unterbot bei idealem Rückenwind (1,9 m/s) in 11,13 Sekunden die Limite für Olympia- und WM-Limite. Es ist die zweitschnellste Zeit einer Schweizerin. Den Rekord hält Mujinga Kambundji mit 10,95. Leicht verbesserte präsentierte sich Lea Sprunger. Die Europameisterin über 400 m Hürden lief zu Saisonbestzeit von 55,74 Sekunden.