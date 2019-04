Sie ist blind – aber unheimlich schnell

Cavin ist 41 Jahre alt und sehbehindert, seit sie im Judo hart mit dem Hinterkopf aufschlug, eine Blutung im Sehzentrum erlitt und von heute auf morgen erblindete. Von heute auf morgen abhängig war von anderen Menschen, immer, bei allem, in jeder Situation. Von heute auf morgen die Selbstständigkeit verlor, und das als Teenager. Im Alter, in dem man sich freistrampelt und allmählich unabhängig wird. «Seither», sagt sie, «bin ich immer ein Team, ich kann meine Leistungen gar nicht allein erbringen, ich kann und darf nie ein Egoist sein.»

Hauert weist den Weg: «Stufen. Flach. Stufen. Links»

Der Weg führt zu Fuss über die Lorrainebrücke in Bern, dann scharf links die steile, über hundert Stufen lange und gewundene Treppe hinunter an die Aare. ­Cavin geht voran, am linken Arm leicht geführt von Céline Hauert. Mit der einstigen Eliteläuferin und einem weiteren «Guide» wird Cavin am nächsten Sonntag in Zürich zum wiederholten Mal den Marathon bestreiten. Die beiden kennen sich seit langem und deshalb gut. Sie plaudern über dies und das, und zwischendurch, wenn man gut aufpasst, hört man, wie Hauert Cavin den Weg weist, der auch einem ­Sehenden alle Aufmerksamkeit ­abverlangt: «Stufen. Flach. Stufen. Flach. Links. Flach. Stufen.»

Der «Zwaschpel» liess sich ­damals nicht behindern. Als eine Lehrerin fand, sie solle doch mit ihr zum Schwimmen kommen, machte das Cavin. «Mir war egal, was – Hauptsache, Bewegung», sagt sie. Und war natürlich auch da, trotz gerader Bahn und Trennleinen, auf Hilfe angewiesen. Wenn es Zeit war zu wenden, tippte ein Helfer die Schwimmerin mit einem langen Stab auf den Kopf. Es war der Anfang einer ruhmreichen, fast 18-jährigen Schwimmkarriere. Aus Sport wurde Leistungssport, aus Cavin die beste sehbehinderte Schwimmerin der Welt (über 800 und 1500 m). ­Cavin gewann EM- und WM-­Titel, nahm bis 2012 in London mehrfach an den Paralympischen Spielen teil und erreichte, was sie noch heute mit Stolz erfüllt: Sie schwamm Weltrekord. Weltrekord über 100 m Crawl, die Königs­disziplin. «Es war in Durban, der Rekord war 22 Jahre alt, es war ­verrückt», sagt sie.

Der Fototermin am Flussufer ist vorbei, Cavin und Hauert ­haben sich Rücken an Rücken auf Baumstämme gesetzt, sind dem Fotografen einige Male entgegengelaufen, an den Armen ein Bändel, der sie verbindet und mit dem Hauert Cavin jeweils führt. Sie trafen sich vor neun Jahren zufällig im Hallenbad, jede hatte da ihr Standard-Garderobenkästli – das gleiche. So kamen sie ins Gespräch, die erfolgreiche Schwimmerin, die umsteigen wollte zum Laufen, weil sie im Wasser nicht mehr schneller wurde. Und die Läuferin, die später ihre eigenen Träume wegen einer Knieverletzung begraben musste und sich auf ihr Studium kon­zentrierte. Hauert, 30-jährig, sagt: «Ich bestritt 2016 meinen letzten Wettkampf. Dass ich auf diese Weise noch jemandem helfen kann, seine Ziele zu erreichen, freut mich sehr.»

In 3:16 Stunden hat Cavin vor drei Jahren ihren ersten Marathon beendet – ohne sich speziell vorzubereiten. Es ist eine herausragende Zeit, die sie später noch auf 3:14 verbesserte, da wird es schwierig, geeignete Führer zu finden. «Wer in diesem Bereich unterwegs ist, möchte sein eigenes, gutes ­Rennen laufen», sagt Cavin und hat dafür vollstes Verständnis. In Zürich wird sie deshalb mit zwei Guides unterwegs sein. Starten wird sie mit Micha Güdel, ebenfalls einem langjährigen Freund. «Ab der Hälfte geht er dann seinen eigenen Weg», sagt sie. Dann übernimmt Hauert. Güdel wird ihr noch kurz erzählen, wie der Lauf bis zur Halbmarathonmarke verlief. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die das volle Vertrauen Cavins voraussetzt. Hauert sagt: «Dass Chantal sehr flüssig läuft und wir uns gut kennen, hilft enorm. Ich muss unterwegs nicht viel sagen. In Zürich sind es vor ­allem die Tramschienen, auf die ich sie hinweisen werde.»