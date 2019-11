Legionäre, Kläuse und ein Jubilar

Hansruedi Christen bringt es auf den Punkt: «Diese Ambiance im Theater, das ist jedes Jahr ganz bemerkenswert.» Mit dem Theater meint der OK-Präsident des Augusta-Raurica-Laufs das Amphitheater in Augst. Jene historische Stätte also, die bei der ältesten regionalen Laufsportveranstaltung das Wettkampfzentrum bildet. Die ersten Starts erfolgen am Sonntag um 10 Uhr. Die BaZ sagt, weshalb der Augusta-Raurica-Lauf auch in seinem Jubiläumsjahr zu den attraktivsten Laufsportveranstaltungen in der Nordwestschweiz zählt: