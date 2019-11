«Keiner hat an die Athleten gedacht»

Was haben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass die 200 Meter aus dem Programm der Diamond League gestrichen wurden?

Als ich davon gehört habe, konnte ich es zuerst nicht glauben. Die 200 Meter ist einer der grössten Events in der Leichtathletik und der Diamond League, darüber müssen wir nicht diskutieren. Schauen Sie sich das Feld des Meetings von Lausanne in diesem Jahr an. Vier Athleten liefen unter 20 Sekunden, das war eine richtig geile Show.