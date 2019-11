Itten gehört in die Startelf

Dann kam Itten, jener Stürmer, der nach einer langen Verletzungspause in St. Gallen wieder zu alter Stärke gefunden hat. Vladimir Petkovic hat alles richtig gemacht, indem er auf einen Spieler setzte, der zwar noch keine Erfahrung im Nationalteam vorzuweisen hat, sich aber in guter Verfassung befindet. Dass Itten gleich bei seinem Debüt und seinem ersten Abschluss im Nationaldress trifft, macht das Ganze zu einer wunderbaren Geschichte, die nur der Sport schreiben kann.

Ich mag Itten diesen Treffer von Herzen gönnen.

Dass die Schweiz nun mit grösster Wahrscheinlichkeit an der EM 2020 mitspielt, ist auch sein Verdienst. Ich mag Itten diesen Treffer von Herzen gönnen. In Basel war er einer meiner Lieblingsspieler. Wäre es nur nach mir gegangen, hätte man ihn beim FCB behalten müssen.

Da Haris Seferovic auch heute gegen Gibraltar fehlen wird, bin ich der Meinung, dass Itten gegen den Fussballzwerg in der Startelf stehen sollte. Das wäre eine nette Geste des Trainers. Er hätte sich diese Nomination verdient, obwohl ich kein Freund von zu vielen Wechseln nach einem gewonnenen Spiel bin. Wie gefährlich das sein kann, sieht man regelmässig in nationalen Cupspielen. Schickt ein Trainer eine B-Elf auf den Rasen, kann es brenzlig werden. Deshalb wird Petkovic in diesem letzten Gruppenspiel sicherlich nicht zu viele Änderungen gegenüber der Georgien-Partie vornehmen. Vielleicht spielt ein Djibril Sow von Anfang an, oder Eray Cömert, oder Christian Fassnacht. Die Schweiz wird gewinnen. 3:0 oder 4:0.

Auf alle Fälle darf die Mannschaft nochmals zeigen, was sie draufhat. Und wenn der Abend wieder mit solch schönen Momenten wie am Freitag endet, wird uns dieses Team ein nächstes Mal viel Freude bereiten.