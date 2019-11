Im Zeichen von Olympia

Dieses Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Bei seinem zweiten Weltcup-Einsatz im Oktober in Oslo stand Balsiger zuoberst auf dem Treppchen. Somit ist er einer der jüngsten Schweizer Weltcupsieger überhaupt. «Unglaublich, welch grosses Potenzial bei ihm vorhanden ist», sagt Equipenchef Andy Kistler. Deshalb ist die Ausgangslage für Balsiger eine komplett andere als vor Jahresfrist. Diesmal wird er im hochkarätig besetzten Feld, das erst Ende Dezember feststehen wird, zu den Sieganwärtern zählen.

Die Schweizer Dominanz

Damit ist die Schweizer Delegation beim Heimweltcup zum Jahresanfang um einen Topathleten reicher. Balsiger stösst vor in die Lücke, die hinter den zwei besten Schweizern, Steve Guerdat und Martin Fuchs, klafft. Die beiden Besten in der Delegation von Andy Kistler, die in der Weltrangliste Platz eins und zwei belegen, werden in der Brüglinger Ebene die Gradmesser sein. Fuchs, der im Januar in Basel reüssierte, mit EM-Gold nachdoppelte und mit dem Weltcup-Sieg in Lyon noch einen draufsetzte, ist ebenso in bestechender Form wie Guerdat, der seit Monaten auf konstant hohem Niveau reitet.

Das Turnier in Basel ist also für die einheimischen Pferdesportler nicht nur von grosser Bedeutung, weil vor Heimpublikum geritten werden kann, sondern auch, weil Basel als Vorbereitung auf Tokio dient. An den Olympischen Sommerspielen in Japan werden die Springreiter exakt denjenigen Boden antreffen, wie er auch in der St.-Jakobs-Halle präpariert sein wird. Christoph Socin, der Vizepräsident des Organisationskomitees, rechnet damit, «dass das Gros der Weltspitze diese Möglichkeit des Testens nutzen möchte».

Die Ausrichter sind bestrebt, den Besten der Welt beste Bedingungen zu garantieren. «Wir möchten, dass die Reiter gerne nach Basel kommen», sagt OK-Präsident Willy Bürgin. Insgesamt werden an den vier Turniertagen 17 Prüfungen durchgeführt, sieben davon für die Amateure. Das Gesamtpreisgeld beträgt 770'000 Franken, beim abschliessenden Weltcupspringen vom Sonntag werden total 210'000 Franken ausgeschüttet.

Es ist also eine geballte Ladung an Pferdesport, die im Januar in Basel zu sehen sein wird. Dank der sanierten Halle, den zurzeit sehr erfolgreichen Schweizern und der zu erwartenden Weltklasse-Besetzung haben die Ausrichter beste Aussichten, mehr Zuschauer als in der Vergangenheit zu vermelden. Zuletzt kamen jeweils rund 23'000 Besucher in die Joggelihalle. Gut möglich, dass sich dies nun ändern wird. Im Vorverkauf, der seit dem 1. August läuft, sind bislang neun Prozent mehr Tickets abgesetzt worden als vor Jahresfrist. Vielleicht auch, weil das elfte Basler CSI einiges über den weiteren Saisonverlauf verraten wird. Eine Saison, die wie die Springen in Basel im Zeichen von Olympia steht.

Longines CSI Basel. 9. bis 12. Januar 2020. Tickets unter: www.csi-basel.ch