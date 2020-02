«Ich denke nach jeder Niederlage, dass es das gewesen ist. Schluss! Aus!»

Warum nicht in Basel?

Wenn wir hier eine Veranstaltung organisieren, sind die Investitionen zu hoch. Das Geld war während meiner Karriere immer ein Thema. Jetzt brauche ich keine Aufbaugegner mehr, sondern einen grösseren Namen. Elvis Moyo, mein letzter Gegner, war eine gute Prüfung, aber er war kein Star. Doch selbst da mussten wir schauen, dass wir das nötige Geld zusammenkriegen.

An dieser Ausgangslage wird sich in Ihrer Karriere vermutlich nichts mehr ändern. Oder haben Sie in der Zwischenzeit einen Oligarchen kennen gelernt, der Sie unterstützt?

Leider nicht. Und ich kann es ja verstehen, dass es ausser meiner Familie nur wenige gibt, die mich unterstützen wollen. Wenn Sie eine Firma hätten, würden Sie mir 100000 Franken geben, obwohl Sie genau wüssten, dass Ihr Firmenlogo nie irgendwo im Fernsehen zu sehen sein wird?

Vermutlich nicht.

Ich befinde mich in der schwierigsten Phase meiner Karriere. Es geht darum, dass ich auch mal wieder ein kleines Sackgeld verdiene. Aber gleichzeitig fordern meine Gegner seit dem Kampf gegen David Haye höhere Gagen, um gegen mich zu kämpfen. Dieses Etikett klebt jetzt an mir.

Der Kampf in London wird Sie nie mehr loslassen. Sie werden immer derjenige sein, der…

Ich habe das akzeptiert. Die Leute können sich lustig machen, wenn sie wollen. Aber keiner von ihnen weiss, wie es ist, in so einen Kampf zu gehen. So ein Gegner. So eine Halle. Alle schauen nur auf dich. Ich war so nervös wie vor meinem ersten Profikampf. Und dann läufst du nach 20 Sekunden in einen Hammer. Natürlich tut es immer noch weh, wenn ich daran zurückdenke. Ich habe kein Problem, mit Ihnen darüber zu sprechen. Mit anderen Leuten oder meiner Familie ist das anders. Da reden wir nie mehr über den Kampf.

Dabei ist es das grösste Ereignis Ihrer Karriere.

In meiner sportlichen Karriere. Aber ich habe kürzlich an etwas anderes denken müssen: Ich bin am 5. Juli 1999 aus Gjakova in die Schweiz gekommen. Einerseits fühlt es sich an, als wäre es gestern gewesen. Ich weiss noch, was mein erstes Essen hier war.