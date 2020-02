Hoffen auf den Exploit

Viele Verletzungen

Die Verletzungshexe, die dem Birstaler Spitzenteam schon in der letzten Saison übel mitspielte, bleibt auch in der aktuellen Spielzeit eine Begleitperson. So erlitt die vorgesehene erste Passeuse Mita Uiato schon vor dem Saisonstart einen Kreuzbandriss, worauf die Kanadierin Megan Cyr als Ersatz verpflichtet wurde. Dann erwischte es deren Back-up Annalea Maeder mit einer Gehirnerschütterung und zuletzt Mitte-Stammkraft Schottroff, die vorletzte Woche am Fuss operiert wurde und vermutlich bis Ende Saison fehlen wird. Vor allem ihr Ausfall hat das vorher so gut funktionierende Teamgefüge durcheinandergebracht. Die Schweizer Nationalspielerin war erstens in der Mitte die beste Blockerin und zweitens eine von zwei Schweizer Akteurinnen, die gemäss Reglement stets auf dem Feld stehen müssen. Eins zu eins kann Schottroff nicht ersetzt werden, da auf dem nationalen Markt kurzfristig kein valabler Ersatz zu finden ist. Immerhin ist die Clubleitung nun bemüht, noch vor dem Beginn der Playoffs eine starke ausländische Blockspielerin zu verpflichten. Wozu Übungsleiter Vollmer sagt: «Es gab zuletzt Kontakte mit drei ausländischen Mittespielerinnen, die aber noch zu keinem Erfolg geführt haben.»

Keine unlösbare Aufgabe

Die personelle Situation scheint sich kurz vor dem Europacup-Rückspiel gegen die Ladies-in-Black Aachen nun immerhin entspannt zu haben. Die beiden Punktegarantinnen Grozer und Fricano sollten gemäss Vollmer morgen wieder zu den Starting Six zählen und mithelfen, das 1:3 aus dem Hinspiel in einen Gesamtsieg zu verwandeln. Eine Aufgabe, die schwierig, aber nicht unlösbar erscheint. Schwierig, weil aufgrund der Punkteregel nur ein 3:0- oder 3:1-Erfolg zum Golden Set (Entscheidungssatz auf 15 Punkte) verhelfen würde, der dann auch noch zu gewinnen wäre. Oder im Klartext gesagt: Sm’Aesch muss gegen den aktuellen Bundesliga-Fünften zum Weiterkommen gleich vier Durchgänge für sich entscheiden. Nicht unlösbar ist dieses Unterfangen deshalb, weil das Hinspiel ein enges war und die ebenbürtigen Baselbieterinnen mit dem 1:3 schlecht bedient waren.

Angeschlagene sollen sich in Szene setzen

Voraussetzung für einen Aescher Exploit dürfte allerdings sein, dass sich in der Offensive ausgerechnet die zuletzt angeschlagenen Grozer und Fricano stärker in Szene setzen können als auf der Gegenseite die frühere Birstaler Teamstütze Maja Storck. Die 21-jährige Münchensteinerin war im Aachener Hexenkessel die Matchwinnerin und präsentiert sich derzeit in überragender Form. Nach dem 3:0-Heimerfolg über Wiesbaden wurde sie letzten Samstag einmal mehr zur MVP ihrer Equipe gewählt.

Gelingt es dem Sm’Aesch-Block, ihren Wirkungskreis einzuschränken, sollte Vollmers Team zumindest auf Augenhöhe mit den deutschen Favoritinnen agieren. Der Headcoach meint denn auch: «Das Hinspiel war absolut ausgeglichen, nur in der Effizienz war Aachen besser. Aber natürlich wird es unsererseits einen ganz starken Auftritt brauchen, um weiterzukommen. Zu verlieren haben wir jedenfalls gar nichts mehr.»