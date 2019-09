«Wir Goalies machen sehr viele Fehler»

Sie waren Meistergoalie in Davos und in Bern, nun kommen Sie als aktueller Champion zum EVZ. Ihr letztes Club-Spiel war also das Meister-Spiel mit dem SCB, das letzte mit der Nationalmannschaft an der WM gegen Kanada, als die Schweiz im Viertelfinal bis 0,4 Sekunden vor Schluss führte und dann dennoch in der Verlängerung verlor. Welches Spiel fiel Ihnen einfacher zu vergessen?

Ich vergesse kein Spiel. Ich lerne ja sehr viel aus den Spielen, vor allem aus Niederlagen, aus Fehlern. Ich kann besser werden, wenn ich jedes Spiel kritisch anschaue. Es war ja auch nicht so, dass mein letztes Spiel mit dem SCB fehlerlos war. Ich machte auch dort viele Fehler, es ging einfach auf, wir schossen ein Tor mehr und gewannen. Gegen Kanada war das dann umgekehrt.

Goalies und ihre Coaches betonen aber immer wieder die Wichtigkeit des Vergessens, besonders unmittelbar nach Fehlern. Wie gut sind Sie da?

Sehr gut. Egal, ob ich gerade die Parade oder den Fehler der Saison hinter mir habe: Die nächste Situation muss immer bei null anfangen. «Vergessen» ist vielleicht ein zu grosses Wort. Aber abhaken können muss man.

Viele Goalies haben ein eigenes Ritual, das nach jedem Gegentor zu beobachten ist.

Ich habe eigentlich keines. Oder wenn, dann ein unbewusstes. Was ich nach Gegentoren versuche, ist, mit der Körpersprache zu arbeiten. Ich will, dass meine Mitspieler mich sehen und wissen: «Hey, der ist noch da, der steht zu euch, egal was passiert!» Das war auch bei diesem Tor gegen Kanada 0,4 Sekunden vor Schluss so. Es war bloss der Ausgleich, es ging weiter, wir hätten in der Verlängerung noch gewinnen können.

Fred Brathwaite, ein kanadischer Goaliecoach, sagt, dass er schon bei den Allerjüngsten auf die Körpersprache nach Gegentoren achtet. Denn da könne der Torhüter mit falschen Signalen die ganze Mannschaft mental herunterziehen.

Das ist so. Und es ist egal, wie alt du bist. Die Ausstrahlung ist das A und O eines Goalies. Er kann sich nicht verstecken in diesem Moment. Wenn ich als Goalie meinen Mitspielern mit meiner Körpersprache nicht helfe, mache ich sie 2 Zentimeter kleiner. Dann beginnen sie nachzudenken.

Es gibt Goalies, die nach Gegentoren die Hände verwerfen. Das Dümmste, was man tun kann?

Ich habe das noch nie gemacht. Das zeugt von Schuld-Weitergabe und davon, dass du dich aus der Schusslinie nehmen willst. Ich ticke überhaupt nicht so.

Die Goaliewelt ist nicht nur für Zuschauer fremd. Viele Top-Goalies erzählen, dass selbst Mitspieler oder gar Cheftrainer keine Ahnung hätten, was Goalies mit ihrem Goaliecoach da machen.

Ich habe schon einige interessierte Mitspieler erlebt, vor allem Stürmer. Diese wollen zum Beispiel wissen, was wir genau machen in bestimmten Situationen, wohin wir schauen. Weil der Stürmer dieses Wissen für sich nützen will. Er will sich in einen Goalie hineinversetzen können.

Ben Bishop, ein Top-NHL-Goalie, hat diese Methode, wenn ihm das «Vergessen» schwer fällt und er schlechte Spiele aneinanderreiht: Er schaut sich mit seinem Coach so lange alte, schöne Paraden an, bis es ihm wieder besser geht.

Wie es einer macht, ist egal. Ich muss es hinbekommen, dass ich wieder an mich glaube, wenn ich das nächste Mal aufs Eis gehe. Das ist das Wichtigste. Und ich muss bereit sein, wirklich alles Mögliche zu erwarten. Goalie zu sein, ist ein mentales Spiel, das muss einem bewusst sein. Ich werde schwache Phasen haben, dagegen gibt es kein Rezept, aber verschiedene Lösungsansätze. Ja, ich schaue mir auch gerne zu, sehe gerne Sachen, die ich gut gemacht habe. Ich bin aber mir gegenüber sehr kritisch eingestellt, ich will auch alle weniger guten Sachen anschauen. Das ist sehr komplex, das sind so kleine Details, dass sie kaum einer Person ausserhalb der Goaliewelt auffallen. Ich hoffe, dass wir nun mit diesem Gespräch das Eis auch brechen und die Leute dazu animieren können, mehr auf diese Goaliewelt zu achten.

Wie pusht sich ein Goalie, wenn er mental im Tief ist? Feldspieler können physischer spielen als üblich, , Checks häufiger fertig machen, defensiv noch verlässlicher agieren, sich also Schritt für Schritt hochziehen. Ein Goalie kann all das nicht tun …

Das ist schwierig zu erklären. Ich hatte mir letzte Saison in Bern vorgenommen, als Goalie mehr mitzuspielen und mir so einen Extra-Schub zu verleihen. Also öfter auch hinters Tor zu gehen, den Puck zu spielen, den Mitspielern zu helfen. Aber damit begibt sich ein Goalie auf einen schmalen Grat. Dann, wenn er übermotiviert ist und unnötige Aktionen macht.

Sie sind da ein «gebranntes Kind», kassierten das wahrscheinlich grösste Slapstick-Tor der letzten Saison, als Sie in Davos fast von der Mittellinie aus zuschauen mussten, wie der gegnerische Stürmer den Puck in Ihr leeres Tor schob.

Das lief dumm, ich verkantete mit dem Schlittschuh, fiel um und konnte nichts mehr tun. Wir Goalies machen sehr viele Fehler. Dieser war ein offensichtlicher, viele andere werden halt nicht gesehen von den meisten.

Letzte Saison war der Finne Aki Näykki Ihr Goalietrainer. Er sagte nach diesem Fehler, dass er ihn gar nicht ansprach nach der Partie. Dass er seine Goalies vorerst generell in Ruhe lasse nach schlimmen Fehlern und nur dann mit ihnen darüber rede, wenn diese es explizit wünschen.

Es braucht in solchen Momenten Fingerspitzengefühl des Goalietrainers. Und es braucht Vertrauen. Je mehr sich Goaliecoach und Goalie «spüren», desto eher weiss der Trainer, wie der Torhüter reagiert, wenn er ihn auf bestimmte Themen anspricht. Es geht ja oft um solche Extremsituationen. Mir war zuvor so etwas noch nie passiert. Zudem lachte ein Grossteil des Teams über meinen Fehler. Darum konnte ich es auch mit Humor nehmen. Wir schauten es noch einmal im Videostudium an und hakten die Sache dann ab.