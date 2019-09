Tigers siegen souverän

4:0 siegte der haushohe Favorit, DiDomenico erzielte im Powerplay das 3:0. Die Gäste hätten höher gewinnen müssen, agierten vor dem Gehäuse der Zürcher, welche vom einstigen Tigers-Captain Michael Liniger betreut werden, zuweilen aber etwas gar umständlich.

Die zweitklassigen GCK Lions, die zuletzt sechsmal in Folge das Playoff verpassten, waren kein Gradmesser. Und doch trat Langnau in Bestbesetzung an.

Der Cup geniesst bei den Tigers in dieser Saison einen hohen Stellenwert; die Verantwortlichen sprechen von einer günstigen Gelegenheit, Geld zu verdienen mit dem zweiten Wettbewerb, den nicht wenige als lästiges Anhängsel betrachten.

Finanziell richtig lukrativ wird es jedoch erst ab dem Final. Weiter geht es Mitte Oktober mit Runde 2. Dannzumal kaum mit dabei sein werden die Eigengewächse Keijo Weibel und Joel Salzgeber: Die Stürmer werden vorerst nach Olten verliehen.