Die Harlem Globetrotters des Schweizer Eishockeys

Game winner.GOAL: Scherwey (1)ASSISTS: unassisted pic.twitter.com/Y91ikgIg3q — Ottawa Senators (@Senators) September 18, 2019

Tristan Scherwey profitiert im Ottawa-Dress von einem groben Schnitzer des Toronto-Stars Mitch Marner – auch seinem SCB läuft es in der Heimat rund. (Quelle: Ottawa Senators/Twitter)



6. Sven Helfenstein, der Sprüchelieferant



Apropos Genoni. Dass es nicht nur Goalies hilft, Vergangenes so schnell als möglich abzuhaken, sondern auch TV-Experten, zeigt die Episode vom Dienstagabend bei «MySports»: Ex-Spieler und Agent Sven Helfenstein («Helpstone Sport Consulting»), beim Sportsender nebst Fachmann auch Stimmungskanone, die nie um Sprüche verlegen ist, sagte zu den vielen Zuger Gegentoren dies: «Wie gut Genoni wirklich ist, sieht man vielleicht jetzt bei einem Team, das defensiv nicht so gut ist wie der SCB. Das könnte zur Challenge für ihn werden.» Dass Genoni neun Jahre lang beim HC Davos mehrheitlich brillierte und dabei nicht immer nur erstklassige Abwehrarbeit vor sich sah, wurde hier gekonnt ausgeklammert – hätte ja bloss den guten Spruch torpediert.

7. Lausanne, die Kopie des SCB



Und gleich nochmals Bern – zumindest indirekt. Ohne Punktverlust steht ausser dem Meister nur Lausanne da. Und das nach zwei Auswärtsspielen in Lugano und Zug. Die Mannschaft von Ville Peltonen, zuvor Assistent von SCB-Coach Kari Jalonen, überzeugt weniger durch Brillanz als durch Systemtreue, Organisation und das beste Powerplay der Liga. Und wenn auch die Defensive mal patzt, wie hin und wieder in Zug beim 6:5-Sieg auch vorgekommen, dann hilft die Breite in der Offensive. Wie wird das erst, wenn die aufgerüsteten Waadtländer am Dienstag ihr neues Stadion einweihen?

8. Ambri, das unter Verlustschmerz leidet



Unerhörtes geschah jüngst bei den Leventinern: Ambri qualifizierte sich für die Champions League, erhielt eine Einladung für den Spengler-Cup – und begann tatsächlich mit dem Bau eines neuen Stadions. Beim Saisonstart aber blieb auch der andere Tessiner Club punktelos, findet sich nach drei Spielen auf dem letzten Rang wieder, schoss erst vier Tore. Das sind nur zwei mehr als Ambris letztjähriger Topskorer Dominik Kubalik am Dienstag in seinem allerersten Match für die Chicago Blackhawks erzielte. Derweil kommen Kubaliks letztjährige Sturmpartner Dominic Zwerger und Marco Müller zusammen auf einen einzigen Assist. Nicht nur ihnen fehlt der Tscheche schmerzhaft.

Dominik Kubalík presnou strelou z pravého kruhu vyrovnal na 3:3 a ozdobil svoj debut za Chicago dvomi gólmi pic.twitter.com/3JGuFDgK29 — NHL Sloven?ina (@NHLsvk) September 18, 2019

Dominik Kubalik als Torschütze im Testspiel für Chicago. (Video: Twitter)



9. Servette, die Spürnase für Ausländer



Bisher war nicht zu merken, dass Servette im Sommer zwei Schweizer Center verloren, dass mit Tanner Richard ein weiterer ausfiel, Captain und Nationalstürmer Noah Rod gesperrt war. Ihre zwei Siege aus drei Spielen verdanken die Genfer nicht zuletzt ihren Ausländern: Fünf ihrer sechs besten Skorer haben keinen Schweizer Pass – einer davon allerdings eine Schweizer Lizenz. Deniss Smirnovs, ein 20-jähriger Lette, wurde einst in Servettes Juniorenabteilung gelockt und profitiert nun eindrücklich davon, dass sein Club so viele Abgänge und Verletzte beklagt. Als Center des ersten Blocks sammelte er drei Skorerpunkte in drei Spielen.

Dieses Gesicht gilt es zu merken: Dennis Smirnovs, die Neuentdeckung bei Servette. (Bild Salvatore Di Nolfi/Keystone)



10. Rapperswil-Jona, Defensivkünstler vom Obersee



Aufgerüstet haben die Lakers nur ein bisschen dieses Jahr: Roman Cervenka soll dem Sturm mehr Glanz verleihen, der neue Captain Andrew Rowe mehr Durchschlagskraft. Ihren Erfolg verdankt die Überraschungsmannschaft der ersten Woche allerdings dem Spiel ohne Puck: In drei Meisterschaftspartien blieb sie zweimal ebenso ohne Gegentor wie zuvor beim Cup-Match in Kloten. Goalie Melvin Nyffeler ist mittlerweile seit 132:48 Spielminuten unbezwungen. Nicht schlecht für ein Team, das im Vorjahr die meisten Tore der Liga kassierte und über einen Monat auf seinen zweiten Sieg warten musste.