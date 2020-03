Statt Eishockey zu spielen, kaufen sie für Senioren ein

Eigentlich wäre jetzt die heisse Zeit im Schweizer Eishockey. Eigentlich. Schliesslich wäre jetzt das Playoff in vollem Gange. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Und schafft Kloten die Rückkehr in die NLA? Doch nichts da. Aufgrund des Coronavirus wurde die National League abgebrochen. Es gibt keinen Meister, keinen Absteiger, und Kloten bleibt in der zweithöchsten Liga.