Die Schweiz verliert und muss warten

In der Folge schwächte sich die junge russische Auswahl mit Disziplinlosigkeiten und Strafen. Dennoch brachten die Schweizer den Vorsprung nicht über die Zeit, erhielten in der 58. Minute den Ausgleich. In der Verlängerung kassierte Kreis eine Strafe. Doch Goalie Nyffeler – er spielte für den angeschlagenen Descloux – hielt die Schweiz im Spiel. Doch im Penaltyschiessen reüssierten die Russen dreimal und holten sich den Zusatzpunkt.

Ob dieses Ergebnis den Schweizern für den dritten Turniersieg am Deutschland-Cup nach 2001 und 2007 genügen wird? Die Entscheidung fällt am Nachmittag, wenn der Gastgeber zum Abschluss gegen die Slowakei antritt. Gewinnen die Deutschen in der regulären Spielzeit, verdrängen sie Fischers Equipe noch vom ersten Platz.