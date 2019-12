SCB-Goalie Schlegel «flüchtet» ins Tessin

In der ersten Dezemberwoche sagt der zurückgestufte Niklas Schlegel im «Blick», er wolle sich in Bern durchbeissen: «Ich will die Nummer 1 sein. Würde ich es nicht versuchen, liefe was falsch.» Eine Woche später entscheidet sich Schlegel, per sofort nach Lugano zu wechseln. Sein Vertragsverhältnis mit dem SCB – es wäre im Frühling 2021 ausgelaufen – wird per sofort beendet. Sportchef Alex Chatelain will die Meldung noch nicht bestätigen, sagt aber, es sei das Ziel, für alle Seiten die bestmögliche Lösung zu finden.

Die bestmögliche Lösung – aber für wen?

Für Lugano ist es mit Sicherheit die bestmögliche Lösung, weshalb HCL-Sportchef Hnat Domenichelli den Transfer angestossen hat. Den Tessinern fehlt neben Sandro Zurkirchen ein valabler National-League-Keeper. Ersatzgoalie Stefan Müller hat im Schnitt über vier Tore pro Spiel kassiert (Fangquote 85 Prozent).

Und für Schlegel? Er kann sich künftig mit Zurkirchen die Aufgabe zwischen den Pfosten teilen. Das Job-Sharing kennt der 25 Jahre alte Zürcher bestens von seiner Zeit bei den ZSC Lions als Nummer 1b hinter Lukas Flüeler. Offensichtlich hat Schlegel entgegen seiner Äusserungen entschieden, dass ein Neubeginn an einem anderen Ort für ihn und sein angeschlagenes Selbstvertrauen das Beste ist. Nur: Druck wird er auch in Lugano haben. Die Bianconeri sind wie Bern unter dem Strich klassiert und unter den Erwartungen geblieben.

Er fällt aus der Lohnliste

Ist die Lösung auch für den SCB die bestmögliche? Eigentlich nicht, weil er einem direkten Playoff-Konkurrenten bei dessen Goalieproblemen hilft. Immerhin fällt mit dem Transfer ein zuletzt überzähliger Spieler per sofort aus der Lohnliste. Und überhaupt: Einen Spieler, auf den der Trainer nicht mehr setzt, vom Verbleib zu überzeugen, das ergibt selten Sinn.

Schlegel bestritt für Bern 16 Qualifikationsspiele. Er begann ordentlich, etablierte sich vorerst als Nummer 1, liess sich aber bald vom fehlerhaften Spiel seiner Vorderleute beeinflussen. Er verlor das Selbstvertrauen, seinen Status zuerst an Pascal Caminada und danach an Zuzug Karhunen.

Nach Schlegels Abgang ist klar, dass Karhunen/Caminada bis Ende Saison das SCB-Goalieduo bilden werden. Nächstes Jahr wird Philip Wüthrich aus Langenthal nach Bern zurückkehren. Geplant ist, dass sich der Youngster dannzumal mit einem ausländischen Goalie abwechseln wird. Karhunen kann sich also empfehlen. Zusätzlich planen die Berner mit vier ausländischen Angreifern. Soll heissen: Sie werden die kommende Spielzeit mit fünf Ausländern in Angriff nehmen.