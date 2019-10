«Jeder hat die gleiche Religion»

Das heisst, Victoria hat auch den US-Pass?

Ja, sie hat den US-Pass. Es war witzig, wir brauchten ja ein Dokument, als wir nach der Saison in die Schweiz heimreisten. Den Schweizer Pass zu beantragen hätte wohl länger gedauert. In Amerika gingen wir auf die Post, legten unsere Tochter auf einem Tisch auf ein weisses Tuch, der Angestellte stand auf einen Stuhl und schoss ein Foto. Sehr unkompliziert. Drei Wochen später war der Pass im Briefkasten. Den hat sie nun. Wenn sie 18 ist, kann sie dann selber entscheiden, was sie damit tun möchte.

«Es werden einem alle Wünsche von den Lippen abgelesen.»

Man stellt sich das NHL-Leben glamourös vor: Fünfsternhotels, Privatjets, ein Staff, der einem alle Wünsche erfüllt. Was hat Ihnen am besten gefallen?

Alles, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben. (lacht) Ja, es werden einem alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Aber man muss schon sehen: 82 Spiele sind physisch sehr anspruchsvoll. Wenn du da noch mit dem Bus unterwegs wärst, würdest du es nicht durchstehen. Du bist in den besten Hotels, in coolen Städten, reist im Privatjet, es ist Business gestuhlt, das Essen ist exzellent, in den meisten Trainingszentren haben sie eigene Köche. Da gibt es Frühstück, Mittag- und Abendessen. Es ist für alles gesorgt.

Bei den Montreal Canadiens begann Mark Streits NHL-Karriere 2005. (Bild: Charles Laberge/Getty Images)

Was waren Ihre Lieblingsdestinationen?

Chicago war sehr cool. Oder Los Angeles. Im Januar, Februar, wenn der Winter an der Ostküste schon lang ist, habe ich mich auf wärmere Regionen gefreut. Und in kanadischen Städten wie Toronto oder Montreal herrscht immer eine spezielle Atmosphäre. Winnipeg stand nicht zuoberst auf meiner Liste. Wenn du im Januar aus dem Flieger steigst und es minus 25 Grad ist, meidest du es, nach draussen zu gehen.

Wie verbringt man die freie Zeit auf Roadtrips?

Wenn wir einen freien Tag hatten, schlief ich gern aus und bestellte das Frühstück aufs Zimmer. Das habe ich so richtig genossen. Dann trifft man sich mit den Jungs, geht in die Stadt, ins Kino, shoppen, an den Strand. Vielleicht besucht man ein Baseballspiel. Diese Trips über sechs, sieben, acht Tage sind eine gute Möglichkeit, als Team zusammenzufinden. Ich habe das enorm geschätzt. Aber nach einer gewissen Zeit war es dann auch wieder gut, wenn man nach Hause konnte.

«Jeder weiss: Es könnte auch ihn treffen.»

Ein NHL-Team ist wie eine Weltauswahl. Wie findet man sich da?

Jeder hat die gleiche Religion: Eishockey. Da findet man sich. Und weil hier alles so schnelllebig ist, du von einem Tag auf den anderen weg sein kannst, herrscht unter den Spielern eine grosse Solidarität. Jeder weiss: Es könnte auch ihn treffen. Ich war ja auch in dieser Situation. Wenn du in ein neues Team kommst, bist du froh, wenn der eine oder andere auf dich zukommt.