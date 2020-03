In der Welt der Coachs

Wer lauscht, wie Lundskog mit seinen jeweils fünf Powerplay-Spielern im Büro kommuniziert, hört zunächst vor allem sehr viele technische Informationen. Also eigentlich nichts zum Lachen. Allerdings versteht es Lundskog, unverhofft und mit der genau gleich monotonen Stimmlage plötzlich an Spieler gerichtete Sprüche in seine taktischen Anweisungen zu streuen. «Wie war deine erste Nacht in Davos, Jesse? Schönes Hotel, grosses Bett?», fragt er plötzlich den erst kürzlich eingetroffenen finnischen Stürmer-Neuzugang Jesse Mankinen. Dann gehts skandinavisch trocken hin und her: «Danke, gut. Aber es war meine zweite Nacht, ich bin seit vorgestern hier.» – «Ich weiss, ich meinte auch vorgestern. Sei kein Klugscheisser. Nicht mit mir, mein Freund.» Und weiter gehts, ohne Luft zu holen, mit der nächsten taktischen Anweisung.

Die fast ausschliesslich aus jungen Schweizern Spielern gebildete zweite Powerplay-Formation bringt Lundskog kurz aus der Fassung, als er erneut mitten in einen Monolog aus «Druck machen an der Bande» und «Seitenwechsel mit dem Puck» den Satz «Bitte stellt eure Fragen nicht immer gleichzeitig, ich versteh sie bei dieser Euphorie hier drin sonst nicht. Danke!» platziert. Die fünf Spieler schauen sich an, lachen los, verstehen den Wink: Es hat noch keiner eine Frage gestellt, alle haben bloss stets nickend zugehört, obwohl alle Coachs, auch Lundskog, immer wieder den Dialog fordern. «Das ist wichtig, denn sehr oft kommen die besten Inputs von den Spielern und nicht von den Trainern», sagt auch Penalty-Killing-Coach Immonen.

6. Neben dem Eis: Hier ist auch viel Geduld gefragt



Physiotherapeut Philipp Deck (links) und Spieler Félicien Du Bois. Foto: Kristian Kapp



Den persönlichsten Kontakt zwischen Spielern und Trainern haben oft weder Headcoach Wohlwend noch seine Assistenten Immonen, Lundskog, Mettler oder Arnold. Athletic Coach Steven Lingenhag, Physiotherapeut Philipp Deck und Masseur Thomas Ritter kümmern sich nicht nur, aber auch um die verletzten Spieler. Und wenn Hockeyspieler etwas gemeinsam haben, «dann ist das die Ungeduld», sagt Félicien Du Bois, verletzter Verteidiger, der hofft, auf Playoffbeginn in einer Woche wieder bereit zu sein – die Zeit wird knapp.

Der Mittwoch ist normalerweise Frei-Tag im Betrieb eines Eishockey-Clubs, das Training ist dann meist freiwillig, es sind vor allem die Verletzten und Angeschlagenen, die am Morgen in die Garderobe kommen. Im Kraftraum kümmert sich Coach Lingenhag um sie, an diesem Tag ist es Benjamin Baumgartner, der verletzte Stürmer, dem er sich vorwiegend annimmt. Der Österreicher kommt dem Comeback immer näher, er brennt förmlich auf den Einsatz, seine Ungeduld bekommen nicht nur Lingenhag, sondern später auch seine Mitspieler zu spüren.

Baumgartner möchte schon zwei Tage später gegen Langnau spielen, für Lingenhag kommt das zu früh. Als er den 19-jährigen Teenager nach einer intensiven Übung nach dem Schmerzempfinden auf einer Skala von 1 bis 10 fragt, antwortet der Österreicher mit «1, vielleicht 2». Dennoch empfiehlt Lingenhag später Headcoach Wohlwend, mit dem Comeback Baumgartners zu warten.